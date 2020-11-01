Избиратели Молдовы голосуют на выборах президента

Избиратели в Молдове с утра воскресенья голосуют за нового президента страны. Действующему пророссийски настроенному президенту Игорю Додону противостоят семь кандидатов, но главный его соперник - Майя Санду, 48-летний прозападный политик-технократ, бывший премьер-министр Молдовы.



Около 35 процентов избирателей Молдовы заявили перед днём голосования, что пока не решили, за кого отдать голос. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре, набрав на 5 процентов голосов больше. С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством, пока Додон не снял её. Глава правительства в то время пыталась помешать Додону поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.



Оба политика тогда обвиняли друг друга в зависимости от зарубежной помощи и обслуживании интересов зарубежных правительств.



Участки для голосования закроются в Молдове в 21 час местного времени. Если ни один из кандидатов не наберёт большинства голосов, будет назначен второй, который пройдёт 15 ноября.