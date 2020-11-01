В томской больнице пациентов с COVID-19 держат на стульях. ВИДЕО  

В томской медсанчасти №2 из-за наплыва больных коронавирусом и нехватки мест в палатах пациентов держат в коридоре в сидячем положении.

Видео из медсанчасти опубликовал томский телеграм-канал TOMSKPOLIT. Автор съёмки утверждает, что в учреждении осталось только два свободных стула.

О том, что в Томске больным коронавирусом предлагают "сидячую госпитализацию", сообщил также соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь" журналист Дмитрий Алешковский.

В Томске за последние сутки по официальной статистике выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели 12 567 человек, 125 из них скончались.

В целом в России за последние сутки коронавирусом заболели 18 665 человек – это новый антирекорд с момента начала пандемии. Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования превысило 1 миллион 600 тысяч. Умерли от болезни свыше 28 тысяч россиян.