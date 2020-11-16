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Время Свободы: "Это не спринт, это марафон". Сто дней протестам в Беларуси

Время Свободы: "Это не спринт, это марафон". Сто дней протестам в Беларуси
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Время Свободы: "Это не спринт, это марафон". Сто дней протестам в Беларуси

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Сто дней протестам в Беларуси, главная цель – уход Александра Лукашенко – пока не достигнута***Как скажется на политике Молдовы победа на президентских выборах оппозиционного кандидата Майи Санду, выступающей за углубление кооперации с ЕС?***Будет ли возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной?

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