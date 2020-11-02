Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем твиттере.

"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с нашим сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российского-американского гражданства", – написал Сноуден. И отметил, что он и его жена Линдси Миллс "остаются американцами" и будут воспитывать сына в соответствии "со всеми американскими ценностями, которые мы любим, включая свободу высказывать свое мнение".

"С нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась. Наша самое большое желание в том, чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы ни жил", – написал Сноуден.

В 2013 году Сноуден получил убежище в России после того, как он предал огласке секретные сведения о программе массовой электронной слежки со стороны спецслужб. В частности, выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.

Он оказался в России, когда летел из Гонконга с пересадкой в Москве и в пути узнал, что его американский паспорт аннулирован, а ему грозит преследование на родине. В 2014 году Сноуден получил в России временный вид на жительство. Недавно стало известно, что теперь у Сноудена​ бессрочный вид на жительство в России.

Сноудену в США предъявлены обвинения в шпионаже, по которым ему грозит длительный тюремный срок. Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот добровольно предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя". В августе, однако, сообщалось, что он не исключает возможности помиловать Сноудена.