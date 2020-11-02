"Левада-центр": 59% опрошенных россиян не готовы к вакцинации

Большинство россиян (59 процентов) по-прежнему не готовы к вакцинации от COVID-19 из-за сомнений в надёжности российской разработки. Причём за два месяца недоверие усилилось, выяснили социологи "Левада-центра" в исследовании, в котором задавались вопросы, сформулированные совместно с "Открытыми медиа". В августе о неготовности прививаться говорили около 54 процентов респондентов.

Только треть опрошенных россиян (36 процентов) ответили, что готовы сделать прививку от коронавируснойй инфекции в рамках бесплатной и добровольной вакцинации.

По словам замдиректора "Левада-центра" Дениса Волкова, результаты опроса говорят о неспособности власти преодолеть то недоверие к вакцине, которое у граждан сложилось изначально: спешная разработка по-прежнему кажется им "сырой".

Ранее опрос, проведенный партией "Единая Россия", показал, что более 70% россиян не готовы испытать на себе новую прививку.

Если треть граждан все-таки готовы прививаться от коронавируса, то доля тех россиян, которые верят официальной статистике о числе заболевших, еще ниже, отмечают социологи. Подавляющее большинство официальным данным не верят. При этом треть считает, что статистика скрывает реальный масштаб эпидемии, а 28 процентов, наоборот, полагают, что цифры завышены.

Тем не менее почти две трети опрошенных боятся заразиться, а 62 процента одобряют меры по борьбе с пандемией, которые принимают региональные власти, пишут "Открыте медиа". Согласно результатам исследования, подавляющее большинство опрошенных россиян (92 процента) заявляют, что носят маску в общественных местах, а 57 процентов стараются соблюдать социальную дистанцию. 45 процентов без необходимости не посещают общественные места, треть пытается меньше пользоваться общественным транспортом. Однако лишь 8 процентов сказали, что работают удалённо или сократили время пребывания в офисе или на предприятии, отмечают социологи.