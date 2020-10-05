73% опрошенных россиян не готовы делать прививку от COVID-19

73 процента опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции. 23 процента согласны на вакцинацию, ещё четыре процента опрошенных заявили, что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна. Таковы данные онлайн-опроса "Единой России", которые приводит РИА Новости. В опросе участвовали около 20 000 человек. Его результаты передадут министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Абсолютное большинство опрошенных — 93 процента — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7 процентов участников опроса.

На вопрос, какой вакциной они хотели бы воспользоваться — отечественной или зарубежной, четверть респондентов выбрали бы российский препарат, 13 процентов предпочли бы иностранный. 63 процента опрошенных заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное — её эффективность.

В начале сентября, согласно исследованию Высшей школы экономики, более 45 процентов опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции — вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного.

Ранее, по данным опроса "Левада-центра", о готовности привиться российской вакциной "Спутник V" заявили 38 процентов респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54 процента – к вакцинации не готовы.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.

На стадии испытаний находится также вторая российская вакцина — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре имени Чумакова.