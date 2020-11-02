Скипский вернулся в "Что? Где? Когда?" после обвинений в домогательствах

Игрок в "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель приза "Хрустальная сова" Михаил Скипский, которого в июле 2020 года обвинили в домогательствах его бывшие ученицы, вернулся в игру.

Программа шла в прямом эфире Первого канала 1 ноября. Эта игра стала для Скипского первой больше чем за три месяца.

После окончания передачи генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко заявила, что нет законных оснований отстранять Скипского от игр, и назвала обвинения в адрес знатока "досужими разговорами". "Я предлагаю все же жить по закону", — сказала Стеценко.

Ранее генеральный продюсер телекомпании "Игра-ТВ", которая выпускает телеверсию "ЧГК", Андрей Козлов обвинения в домогательствах в адрес Скипского назвал "вбросами" и "странной модой", вызванной желанием "прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы".

В июле несколько бывших учениц Скипского, который преподавал в петербургских школах и организовывал турниры по интеллектуальным играм, обвинили его в домогательствах. Журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что Скипский пытался ее поцеловать, когда ей было 15 лет. О похожих эпизодах рассказали ещё несколько женщин – в том числе подчёркивалось, что Скипский сексуально домогался школьниц, как правило, несовершеннолетних. Многие комментаторы отметили, что о домогательствах Скипского к девочкам-подросткам знали как среди любителей "Что? Где? Когда?", так и в петербургских школах. Свидетельства нескольких женщин опубликовала "Медуза" 23 июля. Как пишет издание, в 2016 году о домогательствах по отношению к одной из школьниц Аничкова лицея стало известно некоторым учителям. После разговора с ними Скипский решил уволиться, хотя и не признал какую-либо вину.

После этого игрок ушел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Его также отстранили от мероприятий с участием несовершеннолетних. Последний раз Скипский участвовал в "Что? Где? Когда?" 7 июня.

О каких-либо ограничениях для него на участие в игре не сообщалось.