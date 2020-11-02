"Медиазона" опубликовала расследование по материалам дела об убийстве Бориса Немцова. Издание впервые показало фотографии бывшего офицера чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства (на фото Геремеев слева от Рамзана Кадырова).

"Медиазона" также рассказала о нескольких свидетелях, которых проигнорировали следствие и суд, а также предположило, что к убийству политика могут быть причастны еще два человека — один из них следил за Немцовым еще в декабре 2014 года. Один из свидетелей — лейтенант полиции Асланбек Хатаев, односельчанин Руслана Мухудинова, которого следствие считает организатором убийства. Он называл Руслана и Артура Геремеева своими родственниками. По данным биллинга, его часто навещали другие фигуранты дела Немцова, а на следующий день после убийства он бронировал билеты для перелета Москва — Грозный.

Расследователи нашли социальные сети Руслана Мухудинова, объявленного в международный розыск как непосредственного организатора убийства политика, – последнее фото с очень похожим на него человеком было сделано в 2020 году.

В начале июня 2015 года агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что "Руслана Мухудинова, похоже, уже нет в живых". При этом по данным базы Федеральной службы судебных приставов, до ноября 2016 года приставам регулярно поступали на взыскание штрафы, выписанные на имя Руслана Мухудинова за нарушение ПДД: правоохранительные органы самого Руслана разыскивать не спешили. Своими соцсетями Мухудинов продолжал также продолжал пользоваться и после публикации в "Росбалте": во "Вконтакте" он заходил до 20 сентября 2015 года, профиль в "Одноклассниках" последний раз открывал 8 октября 2016-го.

Квартира, в которой жили обвиняемые в убийстве Немцова, была оформлена на родственника Руслана Геремеева Артура Геремеева, организацией ее покупки занимался Руслан Мухудинов. Глава следственной группы по делу Немцова генерал Николай Тутевич хотел допросить Артура Геремеева, но по месту жительства "никто не открыл дверь", как и в случае с Русланом Геремеевым.