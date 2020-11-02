После акции протеста в Минске возбуждены дела против 231 человека

Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 231 участника акции протеста в Минске, прошедшей 1 ноября. Дело возбуждено по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по ней – до трёх лет тюрьмы.

По данным Belsat, по делу проходят как минимум трое журналистов, сотрудничающие с телеканалом.

Как сообщают правозащитники, после акций протеста 1 ноября было задержано более 300 человек. Большинство – в Минске. В белорусской столице сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, чтобы помешать движению толпы.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Минске и других белорусских городах после президентских выборов 9 августа. Победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов.