Карабах: с начала конфликта в регионе погибло более тысячи солдат

Число погибших военнослужащих армии самопровозглашённого Нагорного Карабаха с начала обострения конфликта 27 сентября приближается к 1200. Об этом сообщили власти непризнанной республики.

Кроме того, в Нагорном Карабахе уточнили, что 2 ноября в зоне армяно-азербайджанского конфликта были убиты 20 турецких наёмников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал провести международное расследование в отношении Баку.

Ранее Анкара и Баку отвергали сообщения о том, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе принимают участие наёмники, прибывшие из Турции.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана 2 ноября обвинило Армению в обстреле азербайджанских территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить боевые действия, если Ереван возьмет на себя обязательства по выводу войск из Нагорного Карабаха.

В конце октября министры иностранных дел Азербайджана и Армении на встрече в Женеве договорились, что стороны конфликта не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам и обменяются пленными военнослужащими.

С начала обострения обстановки в Нагорном Карабахе в конце сентября Баку и Ереван неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии, но режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняют друг друга.