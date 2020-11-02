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Лицом к событию

Майя обходит друга Москвы

Майя Санду и Игорь Додон в виде пчелы и шершня, коллаж

Игорь Додон, президент Молдовы, проиграл первый тур выборов бывшему премьер-министру страны Майе Санду. Какую роль в этом провале сыграли его теплые отношения с Кремлем? Как сложится второй тур президентских выборов? Что за режим в Молдове, который позволяет оппозиционным кандидатам обходить действующую власть? Какие усилия может предпринять Кремль, чтобы вытащить "своего"? Обсуждают политический аналитик Владислав Кульминский (Кишинев), гражданский активист Валерий Паша (Кишинев), журналист Би-Би-Си Илья Барабанов (Москва), политолог Андрей Окара (Москва). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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