В Грузии оппозиция отказывается от парламентских мандатов

В Грузии оппозиционный избирательный блок по главе с "Единым национальным движением" (ЕНД) решил отказаться от депутатских мандатов.

Об этом, как передаёт "Эхо Кавказа", заявил один из лидеров блока Ника Мелия. "Наше требование – новые выборы в свободной среде. Мы добьёмся этого в ближайшее время", – утверждает Мелия.

Ранее о намерении бойкотировать работу законодательного органа объявили и другие оппозиционные силы, среди них партии "Европейская Грузия", "Лело для Грузии" ("Попытка для Грузии"), "Гирчи" ("Шишка").

В Тбилиси вспыхнули протесты после оглашения официальных результатов прошедших 31 октября парламентских выборов. Согласно этим данным, убедительную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Она получила примерно 48 процентов голосов и может самостоятельно, уже в третий раз, сформировать правительство.

Оппозиционный блок "ЕНД – Сила в единстве" получил около 27 процентов. Всего в парламент 10-го созыва проходят семь партий и два блока.

Оппозиция утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы, и настаивает на повторных выборах. Власти Грузии назвали нарушения незначительными. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что в целом выборы можно назвать свободными и конкурентными, но нельзя не заметить, что доверие к избирательному процессу в стране подорвано.