Лицом к событию. Регионы России: эпидемия и бесправие

Что ждет русскую провинцию в трудные времена кризиса и пандемии? Обсуждают Дмитрий Орешкин, Николай Петров, Соломон Гинзбург. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30954713.html
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