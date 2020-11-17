Дороги к свободе. Выборы и кризис: кто популярен в Украине?

Итоги прошедших местных выборов показывают, что доверие украинских избирателей к власти падает, а ей, тем не менее, нужно выходить из серьезного конституционного кризиса. Собеседники Виталия Портникова - Виктор Таран, политолог и Сергей Щербина, главный редактор информационного агентства РБК-Украина
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