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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Выборы и кризис: кто популярен в Украине?

Дороги к свободе. Выборы и кризис: кто популярен в Украине?
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Дороги к свободе. Выборы и кризис: кто популярен в Украине?

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Итоги прошедших местных выборов показывают, что доверие украинских избирателей к власти падает, а ей, тем не менее, нужно выходить из серьезного конституционного кризиса. Собеседники Виталия Портникова - Виктор Таран, политолог и Сергей Щербина, главный редактор информационного агентства РБК-Украина

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