В ожидании сюрпризов. Юрий Жигалкин - о спасении мечты



За день до президентских выборов самым ярким, – по крайней мере, самым бросающимся в глаза символом главного политического события четырехлетия – стали гигантские фанерные щиты, прикрывшие витрины магазинов, ресторанов, кафе, панорамные окна цокольных этажей штаб-квартир фирм с престижнейшими названиями. Крупнейший в стране универмаг Macy’s, расположенный на Геральд-сквер в центре Нью-Йорка, с его забаррикадированными витринами выглядит как покинутое складское помещение. Фанерными щитами прикрыты первые этажи фешенебельного манхэттенского района Сохо, где находятся едва ли не самые дорогие магазины города. Фанерные щиты скрывают витрины знаменитых магазинов на Пятой авеню.

Полицейское управление предупредило владельцев бизнесов о необходимости предпринять дополнительные меры предосторожности и дипломатично сообщило о том, что возможно "переполнение улиц пешеходами". Мэр города Билл Де Блазио был более откровенен: "Все мы с беспокойством ждем результатов выборов и того, что последует за ними". Днём раньше стало известно, что по периметру территории Белого дома сооружается дополнительное временное ограждение из металлической сетки, через которое (в отличие от существующего забора) будет нелегко перемахнуть. Очевидно, что и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне и в других городах, где возводят временные заборы и баррикадируют витрины, опасаются неизвестности, что ещё хуже – перспективы затягивающейся неизвестности.

Отчего беспокойство, если опросы общественного мнения стабильно указывают на перевес демократа Джо Байдена над республиканцем Дональдом Трампом, причём более убедительный, чем преимущество над Трампом Хиллари Клинтон четыре года назад, испарившееся в день выборов? Оттого, что, как в приступе откровенности признают сами демократы, кандидатура Джо Байдена не вызывает особого энтузиазма у избирателей. Он был почти списан со счетов после неудачных результатов первичных голосований в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. Лишь массовая поддержка избирателей-афроамериканцев в Южной Каролине, проголосовавших за Байдена по призыву популярного конгрессмена Джима Клайберна, позволила Байдену обойти Берни Сандерса в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии.

Сейчас, несмотря на солидную на бумаге поддержку избирателей, судьбу общенациональных выборов, по выкладкам авторитетного статистика Нэйта Силвера, могут определить результаты выборов в Пенсильвании. На президентских выборах победит кандидат, набравший наибольшее число голосов в коллегии выборщиков, представляющих все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия. Чем больше население штата, тем у него больше выборщиков. Комбинируя разные варианты исхода голосования в основных шести колеблющихся штатах, Силвер отвел ключевую роль Пенсильвании.

Если Трамп берет верх в Пенсильвании, то его победа на всеобщих выборах становится более вероятной, чем победа Байдена. Мало того, по мнению Силвера, это будет признаком очередного просчета социологов, недооценивших уровень поддержки Трампа и в других ключевых штатах. Сильвер, впрочем, считает победу Трампа в Пенсильвании маловероятной, поскольку, согласно его модели, Байден за два дня до выборов опережал Трампа в этом штате на 5 процентов. В общем, статистик оценивает шансы Трампа на переизбрание в 10 процентов (четыре года назад он оценивал их в 30 процентов).

Любопытно, что шансы Трампа на успех в Пенсильвании выглядят ощутимо лучше, согласно социологам, данные которых приводит вечером в понедельник респектабельный сайт Real Clear Politics. Восемь опросов, проведенных в последние пять дней, указывают на среднее преимущество Байдена менее, чем в три процента, это самый незначительный отрыв Байдена от Трампа за последние месяцы, причем Трамп приблизился к Байдену в последнюю неделю. Означает ли это, что исход президентских выборов в действительности гораздо менее предсказуем, чем можно предположить, исходя из данных опросов? С такой оценкой роли Пенсильвании явно согласен и предвыборный штаб Трампа. Президент провел в последние дни несколько многотысячных митингов в Пенсильвании, на которых призвал пенсильванцев "спасти американскую мечту". Последний массовый митинг Трампа прошел в понедельник в родном городе Байдена Скрантоне.

Юристы Байдена якобы подготовили 49 проектов судебных ходатайств, исходя из всех мыслимых и немыслимых вариантов развития ситуации

Не слишком скрываемая нервозность заметна и в публикациях изданий, близких Демократической партии. Накануне выборов журнал Atlantic публикуетстатью популярного автора Бартона Гелмана с бросающимся в глаза заголовком "Как Трамп может попытаться совершить переворот". Драматические предположения Гелмана на этот счёт в основном отвергаются его собеседниками-профессионалами, цитируемыми в статье. Более интересна информация, полученная Гелманом от источников в избирательном штабе Байдена: его юристы якобы подготовили, по меньшей мере, 49 проектов различных судебных ходатайств, исходя из всех мыслимых и немыслимых вариантов развития ситуации во вторник, с тем, чтобы быть готовыми моментально оспорить в суде любые сомнительные действия оппонентов. Постоянный рефрен демократов – республиканцы любыми способами пытаются лишить демократический электорат доступа к избирательным бюллетеням.

С республиканской стороны тревоги не меньше. В понедельник Трамп резко осудил решение Верховного суда страны, позволившего Пенсильвании продлить на три дня подсчет бюллетеней, отправленных по почте. Он назвал это решение "опасным". По словам президента , оно откроет возможности для мошенничества и приведет "к насилию на улицах". Что имел в виду Трамп, предупреждая о насилии на улицах – неизвестно, но аналитики ожидают, что среди проголосовавших по почте значительное большинство принадлежит демократам в то время, как республиканцы придут голосовать в избирательные пункты в день выборов. Поэтому вполне возможно, что благоприятные для республиканцев результаты подсчетов голосов в день выборов в той же Пенсильвании могут измениться в последующие три дня. Несколько дней назад председатель Национального комитета Республиканской партии Рона Макдэниэл обратилась с призывом к избирателям предотвратить попытки демократов "похитить выборы" и с рассказом о разоблаченных попытках нарушений избирательных законов.

Если верить аналитикам, то вероятность того, что победитель выборов станет известен поздно вечером во вторник, невысока. Такой сценарий возможен, если Байден безоговорочно победит во Флориде, где подсчет голосов должен пройти быстро. В случае потери Флориды у Трампа, как уверяют наблюдатели, практически нет шансов на победу, но, по последним опросам, лидерство Байдена в этом штате было в рамках статистической погрешности. То есть подсчёт голосов, скорее всего, затянется на несколько дней. Вероятно, стоит ожидать сюрпризов.

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США



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