В центре Вены вечером в понедельник произошёл теракт. Что известно?

В центре Вены вечером в понедельник произошла стрельба. Как минимум один человек, вооружённый автоматической винтовкой и пистолетом, совершил атаку на прохожих в центре города. Нападавший был убит полицией, погибли четыре человека, 15 ранены. Дело расследуется как теракт. Что известно о случившемся?

Стрельба началась около восьми вечера по местному времени — очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы, в районе закрытой на ночь синагоги и еврейского культурного центра на улице Зайтенштеттенгассе, в квартале от Дуная. Позднее были совершены ещё несколько атак в центре города.

Один человек был убит сразу, около 18 получили ранения. По состоянию на утро вторника известно о четырёх погибших. В ходе перестрелки был ранен сотрудник полиции, предположительно, пытавшийся сделать предупредительный выстрел в воздух.

Изначально СМИ сообщали о семи погибших. Предполагалось, что в городе могли быть совершены скоординированные атаки. Появлялась информация о захвате заложников и стрельбе в отеле. Ничего из этого не подтвердилось.

Очевидцы выкладывали видео задержания нескольких человек спецназом в центре города. Из видеороликов в YouTube складывалось впечатление, что нападавших было несколько человек. Полиция попросила жителей не распространять видео в социальных сетях, чтобы не мешать задержанию подозреваемого.

Нападавшего убили спустя девять минут после начала атаки, в 20:09 по местному времени (22:09 по Москве). Перед этим он успел в упор застрелить раненого им до этого прохожего.

Преступник был вооружен винтовкой и пистолетами, на нем был муляж взрывного устройства. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что личность убитого участника нападения установлена. Его имя не раскрывается. Утверждается, что он был сторонником террористической организации "Исламское государство”. Перед атакой в социальных сетях появилось видеообращение выходца из России, присягающего группировке, оно было заблокировано. Имеет ли он отношение к случившемуся — пока не ясно.

Исследовательская группа SITE Intelligence Group, следящая за активностью террористических группировок в интернете, сообщила, что радикальные исламисты называли атаку в Вене "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ.

Атака в Вене произошла через несколько дней после атаки радикального исламиста на юге Франции. Президент страны Эммануэль Макрон одним из первых из мировых лидеров прокомментировал события в Австрии. "Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная нам страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал он в твиттере.

"Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе, — написал в твиттере президент США Дональд Трамп. — Эти нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов".

Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Европейского совета Шарль Мишель и другие мировые политик.