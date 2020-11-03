Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного". Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter.

По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.



Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Тумсо Абдурахманова.

Покушение на Тумсо Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.

В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.

Покушения на чеченских блогеров