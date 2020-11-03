Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Редакция чеченской газеты "Вести республики" опубликовала на своей странице в инстаграме карикатуры на французское издание Charlie Hebdo. "Наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ", – говорится в посте. На запись обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.
Так чеченская газета ответила на карикатуры на пророка Мухаммеда во французской прессе, которые стали причиной уже нескольких терактов в Европе. Часть мусульман заявляют, что нападения спровоцировали сами французские власти, которые отказываются запретить карикатуры на религиозную тему. Париж существование таких карикатур объясняет правом граждан на свободу слова, а также тем, что Франция – светское государство.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах Межиев ранее назвали президента Франции Эммануэля Макрона "врагом всех мусульман" и "террористом номер один". Так они отреагировали на то, что глава государства выступил в защиту права французов на свободу слова и, как следствие, на карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo.
- 29 октября в Москве возле посольства Франции состоялась акция против карикатур на пророка Мухаммеда. К зданию пришли около 20 человек, в их числе были выходцы из Ингушетии и Дагестана.
- Конфликт вокруг карикатур в журнале Charlie Hebdo вновь обострился после убийства 47-летнего французского учителя Самюэля Пати. Ему отрезали голову за то, что, обсуждая с детьми свободу слова, он показал им карикатуры на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда.
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