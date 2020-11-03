Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Редакция чеченской газеты "Вести республики" опубликовала на своей странице в инстаграме карикатуры на французское издание Charlie Hebdo. "Наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ", – говорится в посте. На запись обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

Так чеченская газета ответила на карикатуры на пророка Мухаммеда во французской прессе, которые стали причиной уже нескольких терактов в Европе. Часть мусульман заявляют, что нападения спровоцировали сами французские власти, которые отказываются запретить карикатуры на религиозную тему. Париж существование таких карикатур объясняет правом граждан на свободу слова, а также тем, что Франция – светское государство.