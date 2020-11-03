Азербайджан представил данные о потерях за время боёв в Карабахе

Азербайджан заявил во вторник о 91-м погибшем мирном жителе и ранении сотен гражданских лиц с момента возобновления боёв с армянскими силами в зоне конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

Данные привёл офис генпрокурора, уточнив, что раненых при обстрелах свыше четырёхсот.

Боевые действия между бойцами сил обороны Нагорного Карабаха, которых поддерживает Армения, и военнослужащими Азербайджана продолжаются с 27 сентября. Обе стороны заявляют о потерях, в том числе среди гражданских лиц. Но проверить информацию из других источников крайне затруднительно.

Во вторник Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле города Физули и близлежащих сёл в Нагорном Карабахе с применением реактивной системы залпового огня "Смерч". Ранее в Баку сообщали, что Физули был взят в ходе операции азербайджанских сил.

Вооруженные силы Армении назвали информацию об обстреле города Физули абсурдной и не соответствующей действительности. Вместе с тем администрация Карабаха сообщила об обстреле азербайджанскими военными из системы "Смерч" городов Шуши и Мартуни. В Баку это отрицают.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.

Баку и Ереван возлагают друг на друга ответственность за нынешнее обострение, а также за срывы гуманитарного перемирия. Оно объявлялось уже трижды. В последний раз – 26 октября, когда договоренность была достигнута при посредничестве США. Предыдущие два перемирия согласовали при участии России и Франции.