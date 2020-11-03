В Ростове осудили трёх крымских татар на сроки от 12 до 17 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 3 ноября приговорил троих обвиняемых по красногвардейскому делу "Хизб ут-Тахрир" крымских татар к срокам от 12 до 17 лет тюремного заключения. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Рустема Эмирусеинова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальные в строгом режиме. Арсену Абхаирову назначили 13 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Эскендеру Абдулганиеву – 12 лет, также с отбыванием в тюрьме первых двух лет. Суд постановил зачесть время содержания под стражей в срок наказания.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает приговор в отношении обвиняемых "незаконным и политически мотивированным". Ранее сообщалось о том, что около 200 крымских татар пришли под здание суда в Крыму поддержать фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир".

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Абдулганиева, Абхаирова и Эмирусеинова. Ведомство утверждало, что задержанные причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".​