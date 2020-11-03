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Пенсионный фонд потратит на рекламу в СМИ 260 миллионов рублей

Пенсионный фонд России выделил почти 260 миллионов рублей на "информационно-разъяснительную кампанию среди населения", сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно тендеру, за эти деньги подрядчик должен создать рекламные аудио и видеоролики и разместить их в социальных сетях и СМИ - в том числе, на федеральных телеканалах. Конечной целью заказа является "информирование граждан об основных положениях и изменениях в пенсионном законодательстве, о порядке формирования пенсионных прав и расчёте пенсии в системе обязательного страхования".

В августе сообщалось, что по оценке Счётной палаты, бюджет Пенсионного фонда недополучит в этом году свыше 559 миллиардов рублей из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.

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