В США идёт подсчёт голосов на выборах президента. ВИДЕО

В Соединённых Штатах начался подсчёт голосов на выборах президента, американские СМИ уже сообщают первые результаты.

За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

К 3.00 по московскому времени закрылись участки в нескольких штатах, в том числе в штате Джорджия и в большей части Флориды. В этих штатах ожидается упорная борьба. В 3.30 участки закрываются в частности, в Северной Каролине и Огайо, в 4.00 в Пенсильвании и оставшейся части Флориды, в 5.00 в Мичигане, Аризоне, Техасе, Висконсине, в 6.00 в Айове, в 7.00 в Калифорнии.

Агентство Associated Press уже начало прогнозировать победу того или иного кандидата в ряде штатов, где разрыв велик. Согласно AP, Трамп побеждает в Кентукки и Западной Вирджинии, Байден в Вермонте.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:

Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.

Общенациональные опросы перед выборами показывали преимущество Байдена. Однако в США исход выборов зависит от голосования конкретных штатов, а в так называемых колеблющихся штатах разрыв между кандидатами не был существенным.

В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.