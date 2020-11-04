Кандидаты в президенты США заявляют, что находятся на пути к победе

Президент США, республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден продолжают упорную борьбу за пост главы государства после закрытия избирательных участков на выборах 3 ноября.

Исход кампании, как отмечается, во многом зависит от результатов голосования в так называемых колеблющихся штатах. Обработка поданных бюллетеней может занять до нескольких дней.

Оба претендента на пост заявляют, что находятся на пути к победе за Белый дом.

Трамп, выступая поздно вечером во вторник с заявлением, подчеркнул, что готовится праздновать "феноменальные результаты". Он, в частности, отметил, что ему удалось опередить своего соперника в Мичигане, Огайо, Техасе, Флориде, Северной Каролине, а также в Пенсильвании – одном из ключевых штатов. "Мы откровенно говоря, выиграли эти выборы, мы победили, но в отношении страны совершается мошенничество", - сказал Трамп, вновь обвинив оппонентов в попытке украсть его голоса. Трамп отметил, что готов обратиться в Верховный суд, если возникнет необходимость оспорить результаты.

Ранее Трамп написал в Твиттере, что лидирует, но у него пытаются "украсть" победу. Твиттер отметил это сообщение Трампа галкой "спорный контент", который "способен вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии".

Джо Байден, выступив перед своими сторонниками, призвал их набраться терпения, при этом он выразил уверенность в победе.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:

Для победы кандидатам необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Из определившихся штатов по данным на 2 часа ночи со вторника на среду по вашингтонскому времени (10 часов утра по московскому времени) у Трампа - 213 электоральных голосов, у Байдена - 225.

На электоральной карте США остаётся всё меньше штатов, в которых не провозглашен победитель. В Джорджии незначительное преимущество у Трампа – 2 пункта, там осталось посчитать меньше 10 процентов голосов. В Северной Каролине - осталось посчитать 5 процентов, разница незначительная, лишь полтора процента, лидирует Трамп. В Аризоне лидирует Байден, 7 с лишним процентов, там предстоит посчитать еще 20 процентов поданных голосов. В Мэне преимущество у Байдена - на 12 пунктов, при этом считать осталось больше 30 процентов голосов.

Из ключевых штатов в Пенсильвании на 14 процентов впереди Трамп, подсчитано 70 процентов. В Мичигане обработано 66 процентов протоколов, лидирует Трамп на 8 пунктов. В Висконсине Трамп впереди на 4 процента, всего подсчитано 80 процентов голосов. В Неваде лидерство у Байдена - на три пункта, но осталось подсчитать чуть больше 20 процентов. Аляску только начали считать, но Аляска обычно голосует за республиканцев.

По прогнозам, процент явки на нынешних выборах может быть самой высокой за последние 100 лет. Многие бюллетени были отправлены по почте. Досрочно проголосовало более 100 миллионов американских избирателей.