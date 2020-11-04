В России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 4 ноября в России (включая аннексированный Крым) выявлено 19 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных приближается к одному миллиону семистам тысячам. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Умерли за последние сутки 389 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это максимальный показатель с начала эпидемии. Предыдущий максимум, 366 смертей, был зафиксирован 29 октября.



Всего, по данным оперативного штаба, с начала пандемии умерли 29 217 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве - 5826, в Санкт-Петербурге -1031, в Московской области – 569.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых заражений увеличился до 1,2%. Выписаны за последние сутки 15 567 человек.