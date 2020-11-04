За полтора года 170 тысяч жителей "ДНР" получили гражданство России 

За полтора года более 170 тысяч жителей так называемой Донецкой народной республики получили российское гражданство, сообщил в среду глава сепаратистов Денис Пушилин.

Указ, согласно которому которому жители востока Украины, проживающие на подконтрольных сепаратистам территориях, могут получить гражданство России по упрощённой схеме подписал в прошлом апреле Владимир Путин. В указе отмечалось, что это делается в "гуманитарных целях" для "защиты прав и свобод человека".

При этом документ был подписан Путиным почти одновременно с победой на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выражавшего готовность сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Донбассе. В итоге Зеленский осудил решение Путина и призвал Запад ответить на него ужесточением антироссийских санкций.

Евросоюз и США специальных санкций не вводили, хотя и выступили с резкой критикой путинского указа. Представитель ЕС по иностранным делам назвала его "очередным ударом по суверенитету Украины", а Госдепартамент США - "крайне провокационной акцией".

Россия ранее выдавала гражданство жителям контролируемого сепаратистами региона Молдавии – Приднестровья, и грузинских Южной Осетии и Абхазии, которые признаны независимыми государствами только несколькими членами ООН после войны в Грузии в 2008 году.