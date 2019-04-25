Путин удивлён резкой реакции на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал "странной" реакцию Киева на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям восточных областей Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

На пресс-конференции во Владивостоке по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Путин заявил, что подобная практика давно существует в отношении жителей Украины в других странах и что российские власти и он лично "далеки от того, чтобы провоцировать кого-то".

Владимир Путин также впервые прокомментировал результаты президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля. По мнению президента России, победа Владимира Зеленского свидетельствует о "полном провале политики <действующего президента Украины Петра> Порошенко". Российский лидер добавил, что Россия готова к восстановлению отношений с соседней страной в полном объеме, но не может делать это в "одностороннем порядке".

Накануне Владимир Путин подписал указ, по которому жители контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. В указе отмечается, что право на упрощенное гражданство будет предоставляться в "гуманитарных целях" для защиты прав и свобод человека.

США выступили с резкой критикой решения Владимира Путина, назвав его "крайне провокационной акцией", которая подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. В заявлении Госдепартамента США подчеркивается, что подобное решение президента Путина последовало через три дня после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выразившего готовность сотрудничать с с Россией для реализации Минских соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

В штабе Зеленского осудили решение Путина и призвали партнёров Украины ответить на него ужесточением санкций против России.

Вечером в четверг по просьбе Украины решение об упрощении выдачи российских паспортов будет обсуждать Совет Безопасности ООН.