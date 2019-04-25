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Путин удивлён резкой реакции на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин назвал "странной" реакцию Киева на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям восточных областей Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

На пресс-конференции во Владивостоке по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Путин заявил, что подобная практика давно существует в отношении жителей Украины в других странах и что российские власти и он лично "далеки от того, чтобы провоцировать кого-то".

Владимир Путин также впервые прокомментировал результаты президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля. По мнению президента России, победа Владимира Зеленского свидетельствует о "полном провале политики <действующего президента Украины Петра> Порошенко". Российский лидер добавил, что Россия готова к восстановлению отношений с соседней страной в полном объеме, но не может делать это в "одностороннем порядке".

Накануне Владимир Путин подписал указ, по которому жители контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. В указе отмечается, что право на упрощенное гражданство будет предоставляться в "гуманитарных целях" для защиты прав и свобод человека.

США выступили с резкой критикой решения Владимира Путина, назвав его "крайне провокационной акцией", которая подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. В заявлении Госдепартамента США подчеркивается, что подобное решение президента Путина последовало через три дня после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выразившего готовность сотрудничать с с Россией для реализации Минских соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

В штабе Зеленского осудили решение Путина и призвали партнёров Украины ответить на него ужесточением санкций против России.

Вечером в четверг по просьбе Украины решение об упрощении выдачи российских паспортов будет обсуждать Совет Безопасности ООН.

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