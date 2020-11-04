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ЕС принял решение о санкциях против Лукашенко и белорусских чиновников

Александр Лукашенко

Послы Евросоюза договорились о введении санкций против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов в августе и насилие в отношении протестующих. Им запретят въезд в ЕС, их активы будут заморожены.

Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу, 6 ноября, передаёт корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

Массовые протесты в Минске и других белорусских городах продолжаются с 9 августа. Тогда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Участники выступлений считают, что результаты были сфальсифицированы в его пользу, и требуют его отставки.

Страны Запада легитимность Лукашенко не признали. ЕС ввёл против десятков белорусских чиновников санкции.

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