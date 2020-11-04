Джихадист, убивший людей в Вене, мог действовать один

Джихадист, убивший четырёх человек в Вене в понедельник, 2 ноября, действовал в одиночку. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Нехамер напомнил, что во вторник, 3 ноября, австрийская полиция арестовала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет по подозрению в причастности к террористической организации. Помимо австрийского у арестованных имеются гражданства Бангладеш, Северной Македонии, Турции и России.

Братислава сообщила, что злоумышленник летом 2020 года пытался купить боеприпасы в Словакии. Однако от него потребовали разрешение на оружие и покупка не состоялась. Словацкие власти сообщили, что передали всю необходимую информацию австрийской контрразведке. Однако, по словам Нехаммера, спецслужбы Австрии могли допустить ошибку в коммуникациях со словацкой стороной. Обстоятельства взаимодействия двух стран по этому вопросу выясняются.

Напавший на людей в центре Вены 20-летний Куйтим Фейзулай, обладатель паспортов Австрии и Северной Македонии, был убит при задержании. В апреле прошлого года он был осуждён на 22 месяца лишения свободы – за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к вооружённым отрядам "Исламского государства" (эта террористическая группировка запрещена во многих странах, в том числе и в России). Из тюремного срока, назначенного ему приговором, он отсидел лишь восемь месяцев и был освобождён в декабре прошлого года.

По словам главы МВД, Фейзулай был участником программы "дерадикализации". Но, несмотря на это и на все внешние признаки постепенной интеграции в австрийское общество, экстремист преследовал свои, противоположные цели.