Цитаты Свободы. Молдавский конфуз и атака Госдумы

Президент Молдовы - проевропейская Санду. В Сети прощаются с Романом Виктюком. Госдума атакует оставшиеся свободы граждан.
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