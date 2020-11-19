Человек имеет право Live. Увольнения за твиты. Инклюзия против дистанта
Россиян стали чаще увольнять за публикации в соцсетях и тщательнее проверять их страницы при приёме на работу. Как московские чиновники выбирают, кого переселять, а кто потерпит. Почему семьи школьников с особенностями развития настаивают на очном обучении.
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