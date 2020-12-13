Этика силы воли. Георгий Юрьев - о табу мультикультурализма



Это статья предназначена тем, кто озабочен будущим своих детей и внуков. Некоторые недавние события в Европе чётко обозначили обострение известной проблемы столкновения цивилизаций, в котором европейская модель свободы оказывается в самом незащищённом состоянии. Старая "свобода" религиозного терроризма "за торжество табу" стремится агрессивно подмять под себя свободу "за любые слова и рисунки". Предлагаю читателям авторский вариант того, что можно сделать в перспективном измерении, учитывая рождение "новой этики" (Дмитрий Быков), которая активно стучится в старинную дверь европейской цивилизации (Кирилл Рогов)культурными антиподами (Владимир Пастухов) архаики и прогресса.

Это оригинальная IT-игра в "нарисованные слова". Игра индифферентна к социальным, гендерным, возрастным, образовательным, религиозным и прочим различиям игроков; может проводиться одновременно на разных языках. Игра защищена от посягательств на свободу мнений, привет Charlie Hebdo! Логика и статистика основаны на принципе индивидуальности: каждый игрок оперирует личной шкалой сравнений с использованием оценочных баллов и цветных рисунков на планшете (телефоне) или на мониторе. Совпадение полярностей балла, цвета и рисунка в позитивном (+++) и негативном (---) отношении к игровой теме есть "точный" ответ. Если же внутри ответа полярности перепутываются (±±±), то это "интригующее" решение, балл которого существенно ниже, чем у точного ответа. Суммарно: кто точнее ответил-нарисовал, тот набрал больше очков, тот и победил. Неосознаваемым регулятором IT-игры в нарисованные слова выступает "индекс силы воли": >1 – сильная воля,

Игровые решения часто зависят от базовой матрицы самооценок "огорчения" (-) и "радости" (+), которые связующей нитью проходят через все мировые религиозно-культурные экспликации. Они сцепляют культурные ценности с этико-физиологическими типам людей, этих типов четыре: нормоэтики (-/+), оптимисты (+/+), пессимисты (-/-) и инвертэтики – вывертыши (+/-) с зеркальным восприятием огорчения и радости, то есть с перелицованной логикой садомазохистских действий.

Вот конкретный пример, чтобы было понятнее. Школьные педагоги в количестве 57 человек (75% коллектива) добровольно и анонимно высказали свои мнения о девяти претендентах на должность директора школы; почему отказались другие 25% сотрудников, неизвестно. В нашем случае расклад оказался таким: пессимисты – примерно 42% (24 человека), нормоэтики – 26% (15 человек), оптимисты – около 19% (11 человек), инвертэтики – 12,3% (7 человек). В итоге, максимум баллов получил новый директор, назначенный "извне" с испытательным сроком три месяца. Минимум получил ярый критик назначенца, инициатор "заварухи" с утверждением директора через тестирование. На второе место вышел стимул "Я – директор школы". Это логично по критерию "скромности": есть тот, кто лучше меня, и он достоин быть директором, но "Я" достоин быть вторым, потому что все другие хуже меня. Директора "утвердили" в должности нормоэтики и пессимисты, а себя "Я – директор" выбрали оптимисты. Инвертэтики нарисовали "за" кандидата с третьего места в общей иерархии претендентов. Интересным оказался расклад по числу (9) максимальных индексов сильной воли в десяти абстрактных и девяти конкретных темах, а также совокупно: нормоэтики – 5 из 9 (конкретно и абстрактно), инвертэтики – 3 из 9 (конкретно), оптимисты – 1 из 9 (абстрактно), пессимисты – 0. Общий вывод: IT-игра является реальным инструментом для интуитивно-рациональных измерений на недоступном ранее уровне гуманитарных коммуникаций.

От сути игровой технологии перейдём к этике воли в мультикультурализме. Мульти (от латинского multum) означает "много", в том числе и как результат размножения. Оценим мультикультурализм с позиций размножения артефактов, смыслов и творческих процессов. Как мне кажется, любая человеческая культура (от дикарей до снобов) это всегда лишь способы и продукты волеизъявления личной этики творчества вовне себя для конкурентной выгоды. Однако есть особенности в способе размножения культурных выборов в оценках тела, души и духа.

Главный факт: всё живое размножается. Телесность – только половым путём, инстинктивно. А как душа множится? Теологи убеждают, что она от Бога. Материалисты полагают, что душа это эмоции. Явный факт: всем живым телам присущи эмоциональные реакции как универсальный язык внутри межвидовых коммуникаций, так утверждал Чарльз Дарвин. Следовательно, эмоциональность принадлежит телесности и генетически наследуется вместе с ней, а культура и дух? Они виртуально организует телесно-эмоциональную деятельность личности. Но размножаются-то они вегетативно, способом "брожения" в эмоциональном теле, а выйдя из него – в социальном планктоне. Подобно дрожжам и вирусам, почкованием! Это социальный инстинкт. Природный способ информационного почкования коммуникаций между телесами с их душами. В любом контактном социуме. От человека к человекам, как вирусы и микробы. Метафорически, дух – это социальные дрожжи, которые размножаются почкованием! Это способ изменения социальной реальности людей.

Древние люди интуитивным путём распознали и придали божественный статус непонятному явлению под именем "дух". Стали активно использовать разные модели "духа" для улучшения и украшения своей жизни. Так произошло рождение разных культур. Символы духа размножались и отпочковывались через элементы одежды, тату-раскраски и прочие украшения, в том числе, для идентификации "свой-чужой". В отличие от медленного увеличения числа людей привычным способом, почкование культурных элементов быстро увеличивает число "окультуренных" индивидуумов. Это аналогично вирусному размножению.

Мультикультурализм, как и любое множество, автоматически включает в себя конкуренцию, в ходе которой добрая и злая воля, каждая по-своему воплощает свой дух в чужеродные тела и эмоции, но результаты непредсказуемы. История много раз нам это доказывала, однако её грабли всё равно лежат на виду у всех в ожидании утопических идей. Например, где сейчас советский человек и советские люди? Они мутировали в родные пенаты, а мичуринский способ окультуривания "овощей" дал сбой. Но с маниакальной упёртостью кремлёвский дух пытается колючей проволокой сцепить три разновидности славянских культур – русских, украинцев и белорусов. Злобно и больно.

Другой культурный раздрай: христианство лукаво импотентно, а рай бестелесен и бессексуален. Однако сексуальную этику Фрейда в развитие идей Шопенгауэра и Ницше о торжестве общей и личной воли христианство включило в свою культуру. Ислам же изначально сексуален, включая рай, но без Фрейда. Ислам физиологичен, именно поэтому ночные поллюции точнее всего убеждают правоверного в том, что 72 гурии действительно ждут его в раю. Но доминанта ненависти фанатика к иным культурам (рациональность) смешивается с доминантой любви к своему Пророку сексуального рая (физиология) в адский дух садомазохизма и героизма в истреблении неверных. В христианстве же поллюции - почти что грех, но сексуальные страсти заполонили всю библейскую культуру. Можно уверенно считать, что никакого святого духа в физической природе нашего бытия нет. Есть лишь бесполое размножение биосоциальной воли культурных доминант. Что с этим делать?

Носители разных культур могут научиться договариваться между собой о границах мирных культурных коммуникаций в конкретных точках своих соприкосновений. Как в конкурентном бизнесе. Если захотят. В этом случае IT-игра в нарисованные слова может стать тем мостом для встреч разных культур, на котором в разных монастырях будут взращиваться цветы новой этики мультикультурализма.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук



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