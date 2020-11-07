В обеде отказать. Елизавета Маетная - о талантливых детях

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Талантливых детей ищут по всей России, их отбирают на олимпиадах и конкурсах, приглашают из регионов в Москву, Питер и Сочи на учебу. "Выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи – один из важнейших приоритетов работы Министерства просвещения", – утверждает министр профильного ведомства. В ближайших планах – выявлять юных гениев ещё более массово, для чего в рамках национального проекта "Образование" открывают специальные центры, которые должны охватить не менее 5% обучающихся школьников в каждом конкретном регионе (в 2019 году такие центры появились в 16 регионах страны, в 2020-м – 11, в 2021 году планируют открыть еще в 17 субъектах федерации).

Родители Илюши Островского, Ксюши Карюк и Маши Фильковой были на седьмом небе от счастья, когда их дети, пройдя многочисленные фильтры, поступили в Московский академический художественный лицей (МАХЛ). Там будущие архитекторы, живописцы, скульпторы и графики получают не только общее среднее образование, но ещё и художественное. Отбирали их по всей России, всего было 30 мест. Родителей, впрочем, сразу предупредили, что из-за недостатка финансирования (это заведение относится к ведению Министерства культуры) им за свой счет придется постоянно покупать краски, кисти, акварельную бумагу, карандаши, планшеты, оплачивать работу натурщиков и т. п. В среднем, посчитали они, на это уходит 5–7 тысяч рублей в месяц. Для многодетной семьи, даже из Москвы, это довольно ощутимая сумма. Что уж говорить о регионах.

Илюша, Ксюша и Маша как раз из многодетных, до того, как поступить в МАХЛ, они учились в обычных московских школах, где их кормили бесплатно. Это правило распространяется на всех многодетных в Москве, в разных регионах тоже есть свои меры поддержки. Например, в Мурманской области одного ребенка из многодетной семьи один раз кормят бесплатно, а второй раз родители оплачивают обед с 50-процентной скидкой. В Пензенской области дети один день едят бесплатно, второй за свой счет. В Челябинской области дети родителей-инвалидов получают 50-процентную скидку на оплату питания и т.д.

Попав в самое престижное художественное учебное заведение страны, все трое детей-москвичей сразу стали "недомосквичами", поскольку никаких бесплатных обедов для них в школе нет. В аналогичной ситуации из 308 учащихся оказались 159 будущих художников (многодетные, дети-инвалиды, дети из неполных семей, все они "льготники"), следует из ответа МАХЛ в Министерство культуры. Ещё мимо столовки "пролетели" сотни других талантливых детей: музыканты из Центральной музыкальной школы школы и будущие звезды балета – завтрашняя гордость России, которых так тщательно отбирали по российским городам и весям. Все три учебных заведения федерального подчинения (Минкульт), а значит, "обеспечение льготным питанием детей, обучающихся в Москве в учебных заведениях, подведомственных Министерству культуры РФ, действующим законодательством не предусмотрено", ответили родителям в департаменте социальной защиты Москвы.

С сентября 2018 года по июнь 2020-го, подсчитал папа Ильи Островского, если бы сын учился в обычной столичной школе, город потратил бы на его питание 83,8 тысячи рублей. На Ксюшу Карюк и Машу Филькову – по 183 тысячи (за четыре года). Больше двух лет их родители вели обширную переписку с министерствами и ведомствами. Так, например, выяснилось, что по закону города Москвы от 23.11.2005 №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" предусмотрено бесплатное двухразовое питание для детей из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных столичных учреждениях. И с 2018 года Министерство культуры пытается договориться с московским правительством, чтобы талантливых художников, музыкантов и артистов балета кормили бесплатно.

Или детей приглашают в Москву, чтобы тут заморить голодом?

В Петербурге, к слову, была такая же проблема: там тоже есть общеобразовательные учебные заведения, подведомственные минкульту, и там тоже ученики из многодетных семей не получали бесплатного питания. Но как только эта информация дошла до питерских депутатов, то сразу были внесены поправки в Социальный кодекс и принято постановление Правительства Санкт-Петербурга №933 от 11 декабря 2018 года. С 2019 года все дети из малоимущих и многодетных семей, обучающиеся в федеральных учреждениях, получают компенсацию. По сути же надо было в городском законе изменить одно слово.

Информация до московских депутатов тоже дошла. Казалось бы, чего проще – внести законопроект и решить наконец проблему. Доходы московского бюджета в 2020 году оценивают в 2,79 триллиона рублей, для самого богатого города России накормить голодных и самых талантливых детей со всей страны стоит просто копейки. Но ничего не изменилось – этот вопрос даже не выносился на обсуждение.

Родители одаренных художников долго ходили по кругу, собирая отовсюду отписки и сочиняя очередные обращения, и наконец обратились в суд, потребовав обеспечить всех детей-льготников в школах при Минкульте бесплатным питанием и компенсировать им уже понесенные расходы. В минувший понедельник Басманный суд в обеспечении детей льготным питанием отказал. Это все, что нужно знать о том, как государство в реальности заботится о детях и о том, как работает отбор самых талантливых из них. Или их приглашают в Москву, чтобы тут заморить голодом?

Елизавета Маетная – журналист Радио Свобода, редактор сайта Север.Реалии.

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