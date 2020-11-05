Минлесхоз забирает лесной участок у общины Виссариона

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в суд, чтобы расторгнуть договор о безвозмездном использовании лесного участка с "Церковью последнего завета", известной как община Виссариона. Власти заявляют, что причинами стали захламление земли и незаконные постройки. Религиозная организация отказалась аннулировать документ добровольно, поэтому дело будет рассмотрено судом в начале декабря.
Договор был заключен в 2015 году. В соответствии с лесным законодательством "Церковь последнего завета", которую основал Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом), "обязалась использовать участок для осуществления религиозной деятельности". Однако чиновники при проверке обнаружили на территории жилые и нежилые строения, которые нарушали условия предоставления участка. Арендаторы также захламили участок "отходами производства и потребления".
Ранее Рослесхознадзор через суд потребовал признать незаконным генплан деревень в Курагинском районе, в которых живут последователи "Церкви последнего завета". Как утверждает ведомство, в середине 90-х территории для строительства так называемому "Городу Солнца" выделяли с нарушениями. Если правота властей будет признана судом, то в населенном пункте придется снести несколько домов, где жили последователи религиозной организации и её лидер Виссарион. Часть захваченных земель также придётся вернуть государству.
25 сентября прокуратура Красноярского края обратилась в суд с требованием ликвидировать религиозную организацию "Церковь последнего завета", которую принято называть "община Виссариона".
Отмечалось, что в ходе проверки организации были установлены факты, "свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке". Кроме того, установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептов религиозного течения. В частности, им, как утверждается, запрещали выражать собственные мысли, желания и потребности, в противном случае им грозило порицание со стороны других членов религиозного движения или изгнание из общины.
- Утром во вторник, 22 сентября, Сергей Тороп с помощниками были задержаны в деревне "Город Солнца" в Курагинском районе на юге Красноярского края, где живут их последователи. На вертолёте их переправили в Красноярск, а оттуда на самолёте в Новосибирск.
- Сергей Тороп (Виссарион) до создания своей общины работал слесарем и участковым милиционером. Он основал в 1991 году религиозную организацию "Церковь последнего завета", она была официально зарегистрирована Министерстве юстиции России. У организации около 10 тысяч последователей, часть из них проживает в Красноярском крае. В общине запрещено курить, употреблять алкоголь, обмениваться деньгами. Последователи Виссариона должны вести натуральное хозяйство.
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