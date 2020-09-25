Прокуратура просит суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с требованием ликвидировать религиозную организацию "Церковь последнего завета", которую принято называть "община Виссариона". Ведомство отчиталось о проверке, в ходе которой якобы были установлены факты, "свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
По утверждению прокуратуры, также были установлены факты причинения вреда психическому здоровью сторонникам религиозного течения. В частности, им запрещали выражать собственные мысли, желания и потребности, в противном случае им грозило порицание со стороны других членов движения или изгнание из общины.
"Деятельность Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности", - говорится в заявлении прокуратуры.
В пятницу защита основателя религиозной организации Сергея Торопа опротестовала его арест. Ранее он был заключен под стражу до 22 ноября. В суд также поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте другого руководителя организации Вадима Редькина, он также был арестован. Им инкриминируется "создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью".
- 22 сентября, Сергей Тороп с помощниками были задержаны в деревне "Город Солнца" в Курагинском районе на юге Красноярского края, где живут их последователи. На вертолете их переправили в Красноярск, а оттуда на самолете в Новосибирск.
- Сергей Тороп (Виссарион) родился в 1961 году, до создания общины работал слесарем и участковым милиционером. Он основал в 1991 году религиозную организацию "Церковь последнего завета", она была официально зарегистрирована Министерстве юстиции России. У организации около 10 тысяч последователей., часть из них проживает в Красноярском крае. В общине запрещено курить, употреблять алкоголь, обмениваться деньгами. Последователи Виссариона должны вести натуральное хозяйство.
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