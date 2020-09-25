Прокуратура просит суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с требованием ликвидировать религиозную организацию "Церковь последнего завета", которую принято называть "община Виссариона". Ведомство отчиталось о проверке, в ходе которой якобы были установлены факты, "свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.



По утверждению прокуратуры, также были установлены факты причинения вреда психическому здоровью сторонникам религиозного течения. В частности, им запрещали выражать собственные мысли, желания и потребности, в противном случае им грозило порицание со стороны других членов движения или изгнание из общины.

"Деятельность Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности", - говорится в заявлении прокуратуры.

В пятницу защита основателя религиозной организации Сергея Торопа опротестовала его арест. Ранее он был заключен под стражу до 22 ноября. В суд также поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте другого руководителя организации Вадима Редькина, он также был арестован. Им инкриминируется "создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью".