Исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров подал к телеведущему Владимиру Соловьева иск о защите чести и достоинства. Он требует от него 5 миллионов рублей за моральный вред. Копия искового заявления есть в распоряжении газеты “Коммерсантъ”.

Соловьёв, комментируя позицию Андрея Пивоварова в эфире программы в ютьюбе, публично назвал оппозиционера “ничтожеством”, “негодяем”, “скотиной”, “подстилкой Ходорковского” и “мерзкой сволочью”.

Поводом для высказываний Соловьева стали слова Пивоварова о бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона “тварью”, оскорбляющей чувства верующих. Пивоваров оппозиционер в ответ назвал бойца позором России, после чего, как он сам утверждает, получил угрозы от его поклонников.

Кроме материальной компенсации, которую Пивоваров обещает потратить на помощь политическим заключённым, оппозиционер требует от Соловьёва опровержения его слов и удаления эфира с оскорблениями.