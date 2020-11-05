Суд заочно арестовал главного подозреваемого в торговле детьми

Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Свитнева – главного подозреваемого по уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Свитнева объявили в международный розыск.

По делу арестованы ещё семь человек, один находится под домашним арестом. Кроме того, заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей Ирина Когут. Она гражданка Украины.

Уголовное дело о торговле детьми возбудили в январе 2020 года. Тогда в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Следствие заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев. Они оформляли документы для вывоза младенцев за рубеж.

Летом стало известно, что по делу арестовано несколько врачей-акушеров, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Медики вину не признали.

По версии следствия, в 2014–2020 годах в Москве обвиняемые по делу предоставляли платные услуги суррогатных матерей и "нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий". В чем заключались нарушения, не уточняется.