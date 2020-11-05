Бывшая жена Павленского рассказала о сексуальном насилии с его стороны

Оксана Шалыгина, бывшая гражданская жена и соратница акциониста Петра Павленского, дала большое интервью женскому онлайн-изданию Wonderzine, в котором рассказала, что в течение многих лет подвергалась со стороны Павленского физическому насилию.
По словам Шалыгиной, Павленский периодически избивал её ещё до эмиграции в Париж, а уже во Франции насилие, включая сексуальное, стало регулярным.
"Он бил меня каждый день, у меня было чёрное тело, дышать было больно, и он мог по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть", - утверждает Шалыгина, объясняя насилие желанием Павленского подавить в ней личность и использовать исключительно в своих целях. По её словам, акционист часто унижал её и морально, приказывая делать только то, что скажет он. При этом на людях он изображал "идеальную пару".
На вопрос о том, почему жертва насилия решила рассказать о пережитом только сейчас и даже написала книгу, Шалыгина сказала, что во Франции у неё появилась подруга, с которой она стала разговаривать на личные темы, а до этого она никому не доверяла. Книгу она писала два последних года. Свой неуход от Павленского во время регулярных избиений Шалыгина объяснила его "очень сильным влиянием".
- Пётр Павленский - петербургский художник и акционист, известный своими политическими акциями. В частности, 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином и поджёг входную дверь в здание ФСБ в центре Москвы. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от спецслужбы. Павленского арестовали, позже суд признал его виновным в повреждении "объекта культурного наследия" и оштрафовал на полмиллиона рублей, обязав выплатить почти столько же "потерпевшей стороне" - ФСБ. Акционист заявил, что не собирается оплачивать штрафы.
- В январе 2017 года артистка Театра.doc Анастасия Слонина написала на Павленского и его жену заявление в полицию об изнасиловании и причинении вреда здоровью. Акционист обвинения отверг, обвинив Слонину в работе на российские спецслужбы. Шалыгина в интервью Wonderzine также заявила, что Слонина якобы сама попросила Павленского порезать её ножом во время сексуальных "игр". При этом ранее стало известно, что в знак верности Павленскому Шалыгина отрезала себе палец.
- После обвинения в изнасиловании Павленский с Шалыгиной уехали в Париж, где попросили политического убежища. Уже во Франции пару арестовали за "художественную акцию" с поджогом двери здания Банка Франции. Суд приговорил Павленского к трём годам лишения свободы, два из которых условно, Шалыгину - к двум годам тюрьмы, из которых условно - 16 месяцев. После освобождения пара рассталась, но оба продолжают жить во Франции и возвращаться в Россию не собираются.
- В начале этого года Павленский снова был арестован французскими властями по обвинению в краже и публикации видео сексуального характера с вероятным кандидатом на пост мэра Парижа Бенджаменом Гриво. Акционист заявил, что и в дальнейшем собирается публиковать компрометирующую информацию о политиках. Позже Павленского на время расследования отпустили из под стражи, заменив меру пресечения на судебный контроль.
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