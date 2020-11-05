Бывшая жена Павленского рассказала о сексуальном насилии с его стороны

Оксана Шалыгина, бывшая гражданская жена и соратница акциониста Петра Павленского, дала большое интервью женскому онлайн-изданию Wonderzine, в котором рассказала, что в течение многих лет подвергалась со стороны Павленского физическому насилию.

По словам Шалыгиной, Павленский периодически избивал её ещё до эмиграции в Париж, а уже во Франции насилие, включая сексуальное, стало регулярным.

"Он бил меня каждый день, у меня было чёрное тело, дышать было больно, и он мог по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть", - утверждает Шалыгина, объясняя насилие желанием Павленского подавить в ней личность и использовать исключительно в своих целях. По её словам, акционист часто унижал её и морально, приказывая делать только то, что скажет он. При этом на людях он изображал "идеальную пару".

На вопрос о том, почему жертва насилия решила рассказать о пережитом только сейчас и даже написала книгу, Шалыгина сказала, что во Франции у неё появилась подруга, с которой она стала разговаривать на личные темы, а до этого она никому не доверяла. Книгу она писала два последних года. Свой неуход от Павленского во время регулярных избиений Шалыгина объяснила его "очень сильным влиянием".