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ОБСЕ призвала Минск провести новые выборы президента

Офис ОБСЕ в Вене

ОБСЕ призвала белорусские власти провести новые выборы президента в соответствии с международными стандартами. В своём отчёте организация предложила аннулировать результаты голосования на президентских выборах 9 августа, победителем которых Центризбирком объявил Александра Лукашенко.

Составители отчёта также обратили внимание на нарушение избирательного процесса на всех стадиях и осудили нарушение прав человека со стороны белорусских властей.

Отчёт подготовлен по запросу 17 государств, включая США, Францию и Великобританию. Документ основан на 700 представленных доказательствах. Минск ранее отказался сотрудничать с расследователями из ОБСЕ.

После выборов президента 9 августа в Минске и других белорусских городах начались протесты. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов.

Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны Запада легитимность Лукашенко не признали.

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