У здания ФСБ сожгли уголовные дела и "распяли" активиста

В Москве напротив здания ФСБ на Лубянке активисты устроили перфоманс в поддержку политзаключенных. Акционист Павел Крисевич встал на табурет, привязал свои руки к кресту и имитировал распятие Иисуса Христа. Рядом с ним горели тома уголовных дел. "Выступаем за освобождение всех политзаключенных России, за полное уничижение архивов политических преследований и института репрессий как такового, за освобождение искусства от оков законодательства и монополии сильных", - говорится в манифесте участников акции, названном "Приказ по армии искусства 2020". После акции Крисевича задержали сотрудники полиции. Его обвиняют по статье о нарушении порядка проведения митинга. Павел Крисевич не в первый раз проводит акции в поддержку политзаключенных. В августе он имитировал повешение на Троицком мосту в Санкт-Петербурге в поддержку политзаключённых России и Беларуси. Во время одного из заседаний по делу "Нового Величия" Крисевич был задержан за то, что был одет в форму полицейского и выступил с речью в поддержку подсудимых. Затем "зарезал" манекен, пояснив, что таким образом совершил "жертвоприношение". Во время вынесения приговора по делу организации "Сеть" он зажёг файер, выкрикивал лозунг "Антифашизм — не преступление", а затем приковал себя к забору. За это он был оштрафован.