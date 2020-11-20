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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка"

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка"
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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка"

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"Я — инородное тело". Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка".*** Памяти историка культуры Мирона Петровского и музыканта Игоря Берукштиса. Из архива "Поверх барьеров".

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