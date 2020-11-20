Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка"
"Я — инородное тело". Скрипач Дмитрий Ситковецкий в передаче из цикла "Современная музыка".*** Памяти историка культуры Мирона Петровского и музыканта Игоря Берукштиса. Из архива "Поверх барьеров".
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