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Лицом к событию. Есть у оппозиции образ будущего?

Лицом к событию. Есть у оппозиции образ будущего?
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Лицом к событию. Есть у оппозиции образ будущего?

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К чему привело конституционное переформатирование режима? Есть ли перспективы у ненасильственных революций? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Каковы альтернативы зрелому путинизму? Обсуждают политик и историк Владимир Рыжков и социолог и публицист, участник Форума свободной России Игорь Яковенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30960285.html

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