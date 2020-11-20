Лицом к событию. Есть у оппозиции образ будущего?

К чему привело конституционное переформатирование режима? Есть ли перспективы у ненасильственных революций? Каковы уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции? Каковы альтернативы зрелому путинизму? Обсуждают политик и историк Владимир Рыжков и социолог и публицист, участник Форума свободной России Игорь Яковенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30960285.html