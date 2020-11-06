МВД: отравления Навального не было, у него обострился панкреатит

Управление МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу утверждает, что оппозиционер Алексей Навальный 20 августа не был отравлен, а причиной ухудшения его состояния могло стать обострение хронического панкреатита.

На сайте МВД в пятницу появилось сообщение о ходе проверки по делу Навального. Утверждается, что в биоматериалах Навального, а также на изъятой у него одежде и на предметах в гостинице и аэропорту Томска следов отравляющих веществ не нашли. МВД также ссылается на жену Навального, которая - как утверждается - говорила, что "причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса".

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)" - сказано в документе, там также подчёркивается, что диагноз "отравление" не подтвержден.

При этом МВД обвинило в "провокации" сопровождавших Навального в поездке по Сибири Владлена Лося, Марию Певчих и Георгия Албурова, заявив, что те уклоняются от явки к следователю.

МВД продолжает проверку, не возбуждая уголовное дело.

Комментируя сообщение МВД, Навальный написал в твиттере, что слова его жены в нём выдуманы, а никакого панкреатита у него не было.

Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в Германию. Специалисты сразу нескольких европейских лабораторий нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В связи с использованием химического оружия на территории России ЕС ввёл санкции против шести российских чиновников, страны ЕС также требуют от российских властей провести расследование случившегося. Сам Навальный обвиняет в организации покушения на него спецслужбы и лично президента Владимира Путина.