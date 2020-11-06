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Глава СВР намекнул на причастность западных спецслужб к покушению на Навального

Сергей Нарышкин

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы западных стран обсуждали возможность убийства одного из лидеров российской оппозиции. По его словам, покушение могло бы “оживить угасшее протестное движение в России”. Об этом он рассказал в интервью главе МИА “Россия сегодня” Дмитрию Киселёву.

По словам Нарышкина, у него нет прямых доказательств причастности иностранцев к покушению на Навального, однако он считает приведённые утверждения косвенными доказательствами.

По утверждению Нарышкина, российский оппозиционер мог бы стать “сакральной жертвой”. Кто и при каких условиях проводил совещание, о котором он рассказывает — Нарышкин уточнять не стал. При этом он заявил, что такой приём западные спецслужбы уже использовали в Югославии и Украине — вновь не уточнив, кого именно он имеет в виду.

В начале октября Нарышкин отрицал покушение на Навального, заявляя, что в тот момент, когда оппозиционер находился в России, никаких отравляющих веществ в его организме не было.

Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в Германию. Специалисты сразу нескольких европейских лабораторий нашли в его анализах следы разработанного в СССР боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Навальный обвиняет в организации покушения на него спецслужбы и лично президента Владимира Путина.

6 октября российский МИД заявил, что отравление Навального — это "по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России”. МВД сообщило, что у оппозиционера был приступ панкреатита.

  • Летом — осенью 2019 года, когда, по словам Нарышкина, протестная активность в России полностью закончилась, в Москве проходили массовые митинги против результатов выборов в Мосгордуму. В них участвовали десятки тысяч человек, власти назвали их массовыми беспорядками.

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