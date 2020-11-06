Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы западных стран обсуждали возможность убийства одного из лидеров российской оппозиции. По его словам, покушение могло бы “оживить угасшее протестное движение в России”. Об этом он рассказал в интервью главе МИА “Россия сегодня” Дмитрию Киселёву.

По словам Нарышкина, у него нет прямых доказательств причастности иностранцев к покушению на Навального, однако он считает приведённые утверждения косвенными доказательствами.

По утверждению Нарышкина, российский оппозиционер мог бы стать “сакральной жертвой”. Кто и при каких условиях проводил совещание, о котором он рассказывает — Нарышкин уточнять не стал. При этом он заявил, что такой приём западные спецслужбы уже использовали в Югославии и Украине — вновь не уточнив, кого именно он имеет в виду.

В начале октября Нарышкин отрицал покушение на Навального, заявляя, что в тот момент, когда оппозиционер находился в России, никаких отравляющих веществ в его организме не было.

Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в Германию. Специалисты сразу нескольких европейских лабораторий нашли в его анализах следы разработанного в СССР боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Навальный обвиняет в организации покушения на него спецслужбы и лично президента Владимира Путина.

6 октября российский МИД заявил, что отравление Навального — это "по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России”. МВД сообщило, что у оппозиционера был приступ панкреатита.