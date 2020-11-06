В Германии прошли обыски по делу о теракте в Вене

Полиция Германии в пятницу провела обыски в домах и офисах четырёх человек, которые предположительно были связаны с радикальным исламистом, который на этой неделе устроил стрельбу в центре Вены, убив 4-х и ранив более 20 человек.

Полиция подчеркнула, что против них пока не выдвинуты обвинения. Их связи с 20-летним Фейзулайем Куртином проверяются.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, выступая в четверг в парламенте, заявил, что в самой Австрии по подозрениях в связях с Куртоном были задержаны уже 15 человек.

Как сообщили корреспонденту Кавказ.Реалии в пресс-службе МВД Австрии, все задержанные так или иначе имели контакт с ним. Несколько человек из списка задержанных ранее или были судимы за экстремизм, или против них велось расследование по подозрению в экстремизме. Знали ли они о намерениях совершить теракт, пока неясно.

Среди 15 арестованных - трое граждан России, уроженцев Северного Кавказа. По информации Кавказ.Реалии, у них чеченские корни, они постоянные жители Австрии.

"Вооруженные люди ворвались к нам в дом, ничего не объяснили, забрали его, а также все компьютеры и телефоны. Только потом нам удалось выяснить, что его задержали за то, что он якобы знаком с кем-то, кто был знаком с террористом. Но сам он его не знает и никакого отношения к произошедшему не имеет", – утверждают родственники одного из арестованных