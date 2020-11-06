В зоне поисков сооснователя Skillbox Игоря Коропова обнаружено тело

В Чёрном море, в зоне поисков пропавшего сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, обнаружено предположительно тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Труп без признаков насильственной смерти нашли в акватории моря, на расстоянии около 250 метров от Нижнеимеретинского порта. Тело доставлено на сушу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Официального подтверждения, что это именно Коропов, нет. На странице поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" при этом говорится, что Коропов найден погибшим.

Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь с 31 октября на 1 ноября. Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection в районе Имеретинского курорта и перестал выходить на связь. Он не сообщал о своих планах семье и друзьям, 2 ноября он не появился на работе.

В 2020 году Игорь Коропов попал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории "Предприниматели" за проект Skillbox.

Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group.