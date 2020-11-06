И новый Октябрь впереди?

Прошедший государственный праздник день народного единства Владимир Путин отметил возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому, а полиция – разгоном запрещенного «Русского марша». Либералы могут тихо отметить 6 ноября: день, когда в 1991 году Борис Ельцин распустил КПСС. Коммунисты отпразднуют Октябрьский переворот 7 ноября, видимо, виртуально. Депутаты «Единой России» готовятся ввести новые уголовные санкции за критику СССР и военной политики СССР, за сравнение Сталина с Гитлером. Зам председателя Госдумы Ирина Яровая внесла проект поправок, предполагающих штрафы от 1,5 до 3 миллионов рублей "за реабилитацию нацизма в интернете".

Историческую политику времен зрелого путинизма обсуждают: зам пред Партии народной свободы, доктор исторических наук Андрей Зубов и кандидат исторических наук, научный редактор журнала "Вопросы национализма" Сергей Сергеев, автор книги «Русская нация или рассказ об истории ее отсутствия».

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицо к событию" ноября в 19:05