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Акциониста Крисевича арестовали на 15 суток за распятие у здания ФСБ

Акция Павла Крисевича на Лубянке, Москва, 5 ноября 2020 года

Суд в Москве арестовал на 15 сеток Павла Крисевича, который 5 ноября вечером устроил напротив здания ФСБ на Лубянке перфоманс в поддержку политзаключённых. Активиста признали виновным в неповиновении полиции.

Во время акции Крисевич привязал свои руки к кресту и имитировал распятие Иисуса Христа. Другие активисты в плащах с надписями "ФСБ" сложили у креста книги, символизирующие уголовные дела, с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян" и подожгли их.

По данным "МБХ Медиа", участники перфоманса использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не наносит вреда человеку.

После акции Крисевича задержали сотрудники полиции. Ночь до суда он провёл в отделе полиции.

Ранее Крисевич устраивал перфомансы на заседаниях судов по делам "Нового Величия" и "Сети", а также в поддержку российских и белорусских политзаключённых.

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